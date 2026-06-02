Руководителей госпредприятий в Казахстане будут отбирать онлайн

Приказом исполняющего обязанности министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 мая 2026 года внесены изменения в Правила назначения и проведения аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документом уточнен порядок подачи документов для участия в конкурсе на занятие должности руководителя государственного предприятия.

Согласно изменениям, лица, претендующие на участие в конкурсе, представляют заявление в электронной форме через веб-портал реестра в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса. Заявление подписывается с использованием электронной цифровой подписи и сопровождается резюме на казахском и русском языках.

При этом часть сведений будет автоматически подгружаться из государственных информационных систем. В частности, через «шлюз» электронного правительства к заявлению будут прикрепляться данные, удостоверяющие личность, сведения об образовании, пенсионных отчислениях и трудовой деятельности.

В случае отсутствия данных о трудовой деятельности в государственных цифровых системах кандидат самостоятельно прикрепляет подтверждающие документы в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Отмечается, что в конкурсных процедурах смогут участвовать все желающие, включая иностранных граждан, при условии соответствия установленным типовым квалификационным характеристикам должностей.

Изменения также направлены на дальнейшую цифровизацию процесса отбора и повышение прозрачности процедур назначения руководителей государственных предприятий.

Приказ вводится в действие с 12 июня 2026 года, за исключением отдельных норм, которые вступят в силу с 12 июля 2026 года.