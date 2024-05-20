Руководителей госорганов оштрафовали прокуроры СКО

В Северо-Казахстанской области прокуроры привлекли к ответственности трех руководителей государственных органов, которые проигнорировали требования актов прокурорского надзора, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы надзорного органа, акимат Жамбылского района по акту прокурорского надзора не принял меры по устранению допущенных нарушений бюджетного законодательства.

Аналогичные факты — в отделе земельных отношений акимата Петропавловска и отделе образования Акжарского района, которыми также по представлениям прокурора не приняты меры по устранению допущенных нарушений.

По постановлениям надзорного органа заместитель акима Жамбылского района и руководители отделов привлечены к административной ответственности в виде штрафа.