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    14:51, 20 Май 2024 | GMT +6

    Руководителей госорганов оштрафовали прокуроры СКО

    прокуратура
    Фото: прокуратура Павлодарской области

    В Северо-Казахстанской области прокуроры привлекли к ответственности трех руководителей государственных органов, которые проигнорировали требования актов прокурорского надзора, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы надзорного органа, акимат Жамбылского района по акту прокурорского надзора не принял меры по устранению допущенных нарушений бюджетного законодательства.

    Аналогичные факты — в отделе земельных отношений акимата Петропавловска и отделе образования Акжарского района, которыми также по представлениям прокурора не приняты меры по устранению допущенных нарушений.

    По постановлениям надзорного органа заместитель акима Жамбылского района и руководители отделов привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана Штрафы Акимат Прокуратура
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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