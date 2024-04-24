Руководителей финансовой пирамиды осудили в Кокшетау

В Кокшетау вынесен приговор в отношении двух жительниц города, которые создали и руководили финансовой пирамидой «Eolus», а также занимались ее рекламой. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

- Установлено, гражданки «И» и «Х» с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, создали и руководили финансовой пирамидой «Eolus». Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюту и начислялись на платформу «energyeolus.info». Сумма ущерба составила около 10 млн тенге, - сообщили в прокуратуре.

В суде гособвинитель доказал виновность, а также преступное происхождение имущества находящегося в собственности подсудимых.

Приговором суда гражданки «И» и «Х» признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком на 4 года и 3 года 6 месяцев лишения свободы соответственно, с конфискацией имущества, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 3 года.