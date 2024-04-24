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    14:25, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Руководителей финансовой пирамиды осудили в Кокшетау

    пирамида
    Фото: Pixabay

    В Кокшетау вынесен приговор в отношении двух жительниц города, которые создали и руководили финансовой пирамидой «Eolus», а также занимались ее рекламой. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

    - Установлено, гражданки «И» и «Х» с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, создали и руководили финансовой пирамидой «Eolus». Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюту и начислялись на платформу «energyeolus.info». Сумма ущерба составила около 10 млн тенге, - сообщили в прокуратуре.

    В суде гособвинитель доказал виновность, а также преступное происхождение имущества находящегося в собственности подсудимых.

    Приговором суда гражданки «И» и «Х» признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком на 4 года и 3 года 6 месяцев лишения свободы соответственно, с конфискацией имущества, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 3 года.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Борьба с преступностью Криминал Прокуратура Кокшетау Финансовая пирамида Акмолинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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