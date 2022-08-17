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Руководителей двух вузов МВД Казахстана наказали за недостатки в работе
17 Августа 2022 03:00

Руководителей двух вузов МВД Казахстана наказали за недостатки в работе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководителей двух вузов МВД РК наказали за недостатки в работе. В ведомстве пояснили, что в деятельности двух вузов выявлены грубые нарушения и существенные недостатки в организации учебной и учебно-методической работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Проверка показала, что руководством Костанайской академии и Актюбинского юридического института МВД не обеспечена качественная и эффективная учебная и учебно-методическая работа, не осуществляется должный контроль по соблюдению государственных общеобязательных стандартов.

Более того, не выстроена организация учебно-методического процесса, координация работы подразделений учебных заведений не на должном уровне.

Указанные нарушения стали возможными из-за ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей и должностных инструкций руководством Академии и Института.

За упущения и провалы в работе руководством Костанайской академии и Актюбинского юридического института, министр внутренних дел Марат Ахметжанов подписал приказ о наказании.

Заместитель начальника Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева Ахан Нурушев предупрежден о неполном служебном соответствии. Начальнику Актюбинского юридического института МВД РК им. М. Букенбаева Алтаю Байсултанову объявлен строгий выговор.


Фото: polisia.kz

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