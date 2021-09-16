Руководителей двух управлений назначили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании акимата представил новых руководителей управления земельной инспекции и управления экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управление земельной инспекции возглавил Бакытжан Бекиш. Он родился в 1984 году в селе Новоишимское района им. Г. Мусрепова. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности «юрист». Последнее место работы - заместитель руководителя управления земельной инспекции.

Руководителем управления экономики стал 40-летний Куанышбек Калижанов. Уроженец села Талшик Акжарского района. Окончил Кокшетауский учетно-торговый колледж и Академию «Кокше» по специальности «финансист». Трудовую деятельность начал в 2004 году в органах статистики. До настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя департамента статистики.