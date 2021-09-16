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    15:11, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Руководителей двух управлений назначили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании акимата представил новых руководителей управления земельной инспекции и управления экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Управление земельной инспекции возглавил Бакытжан Бекиш. Он родился в 1984 году в селе Новоишимское района им. Г. Мусрепова. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности «юрист». Последнее место работы - заместитель руководителя управления земельной инспекции.

    Руководителем управления экономики стал 40-летний Куанышбек Калижанов. Уроженец села Талшик Акжарского района. Окончил Кокшетауский учетно-торговый колледж и Академию «Кокше» по специальности «финансист». Трудовую деятельность начал в 2004 году в органах статистики. До настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя департамента статистики.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Назначения Акимат
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