Руководителей двух управлений назначили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области назначены руководители управлений по развитию языков, а также по инспекции труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата области.

Руководителем управления по развитию языков Актюбинской области назначен Медет Искаков.

Медет Искаков окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начал учителем Мартукской детской школы. В разные годы работал культурным организатором республиканского молодежного лагеря «Окжетпес», заместителем директора по воспитательной работе, директором школы искусств села Мартук.

Также занимал должность акима Каратогайского сельского округа Мартукского района, руководителя отдела культуры и развития языков Мартукского района.

До назначения работал заместителем акима Мартукского района.

Руководителем управления по инспекции труда Актюбинской области назначен Абдухат Мырзалин.

Абдухат Мырзалин окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза Нура Иргизского района.

В разные годы работал помощником прокурора Карабутакского района (ныне Айтекебийский район), заместителем прокурора Темирского района, прокурором Исатайского (ныне Кобдинский район), Алгинского и Шалкарского районов, руководил управлениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Костанайской, Актюбинской областей, отделом по работе с правоохранительными органами и мобилизационной подготовке аппарата акима Актюбинской области.

До назначения занимал должность руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель Актюбинской области.