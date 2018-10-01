Руководителей департаментов АГДСПК обязали зарегистрироваться в Facebook

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев обязал руководителей департаментов агентства открыть официальные страницы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коллеги, в конце прошлого года я открыл страницу в Facebook. Создал личную почту для предложений и обращений граждан. За это время я пришел к выводу, что сегодня социальные сети - важнейший канал коммуникаций, ничем не уступающий, а порой и вовсе опережающий традиционные СМИ. В этой связи поручаю руководителям департаментов центрального аппарата и территориальных подразделений агентства создать официальные страницы в Facebook для служебных целей», - сообщил он, выступая на заседании коллегии агентства.

По его словам, это позволит отслеживать реальные проблемы граждан, обеспечит открытость и клиентоориентированность вашей работы.

«Думаю, каждый из вас заинтересован в безупречном имидже, в связи с чем, надеюсь на продуктивную работу в Сети. Новая эра предъявляет новые требования, и в ближайшем будущем большая часть нашей работы перейдет именно в цифровое пространство. Потребности граждан растут. В ряде развитых стран госорганы дают официальные ответы прямо в социальных сетях. Мы тоже планомерно идем к этому», - убежден Алик Шпекбаев.