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Руководителей 4517 первичных партийных организаций избрали в Nur Otan

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Апреля 2021, 15:48
Руководителей 4517 первичных партийных организаций избрали в Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В партии «Nur Otan» проводят отчетно-выборную кампанию. В рамках первого этапа были избраны руководители в 4517 первичных партийных организациях, за которых проголосовало более 566 тысяч человек, или 72% от общего числа членов партии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

По информации пресс-службы партии, отчетно-выборная кампания проводится в соответствии с поставленными Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым задачами в поствыборный период, направленными на активизацию работы на местах и обновление кадрового состава выборных органов партии.

Так, среди вновь избранных председателей первичных партийных организаций «Nur Otan» 39,4% - женщины, 20% - молодежь до 35 лет.

Если представленность женщин увеличилась на 4,4%, то молодежи – в 1,5 раза. Каждый пятый председатель «первички» является участником праймериз. Это работники сфер образования и здравоохранения, представители неправительственного сектора, общественные деятели и др.

Следующим этапом отчетно-выборной кампании станут конференции территориальных и региональных филиалов, где будут обновлены составы Политических советов и Контрольно-ревизионных комиссий партии.

Стоит отметить, что ранее по всей стране прошли заседания Бюро региональных политических советов «Nur Otan», где были образованы 1738 новых общественных советов по контролю за реализацией предвыборных обещаний в каждом регионе, городе и районе.

В их состав вошли более 12 тысяч активистов, в том числе депутаты маслихатов, представители партийного кадрового резерва, пользующиеся в регионе авторитетом и знающие проблемы на местах граждане, общественники, эксперты и др.

В партии обещают, что работа новых советов будет выстраиваться в публичном формате с учетом общественного мнения, а также на базе анализа обращений граждан в общественные приемные партии.


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