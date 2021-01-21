Руководителем Tengizchevroil может быть назначен гражданин РК - министр энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Нурлан Ногаев принял нового генерального директора ТОО Tengizchevroil Кевина Лайона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

Нурлан Ногаев поблагодарил предыдущего генерального директора ТОО Tengizchevroil Имер Боннер за плодотворную совместную работу, а также пожелал удачи в работе Кевину Лайону. В ходе своего выступления министр энергетики отметил, что согласно учредительным документам компании, в будущем руководителем ТОО Tengizchevroil может быть назначен гражданин Казахстана, подчеркнув, что данный шаг станет большим вкладом в долгую и успешную историю сотрудничества правительства Казахстана и компании Chevron.

Стороны обсудили вопрос создания международного центра развития нефтегазового машиностроения, фонда развития местного содержания и влияние пандемии COVID-19 на нефтегазовый сектор.

Министр энергетики поблагодарил компанию за помощь, которую ТШО оказала стране в борьбе с пандемией и дал ряд поручений касающихся усиления мер санитарной безопасности на месторождении Тенгиз.