Руководителем Tengizchevroil может быть назначен гражданин РК - министр энергетики
Нурлан Ногаев поблагодарил предыдущего генерального директора ТОО Tengizchevroil Имер Боннер за плодотворную совместную работу, а также пожелал удачи в работе Кевину Лайону. В ходе своего выступления министр энергетики отметил, что согласно учредительным документам компании, в будущем руководителем ТОО Tengizchevroil может быть назначен гражданин Казахстана, подчеркнув, что данный шаг станет большим вкладом в долгую и успешную историю сотрудничества правительства Казахстана и компании Chevron.
Стороны обсудили вопрос создания международного центра развития нефтегазового машиностроения, фонда развития местного содержания и влияние пандемии COVID-19 на нефтегазовый сектор.
Министр энергетики поблагодарил компанию за помощь, которую ТШО оказала стране в борьбе с пандемией и дал ряд поручений касающихся усиления мер санитарной безопасности на месторождении Тенгиз.