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    09:20, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Руководителем Tengizchevroil может быть назначен гражданин РК - министр энергетики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Нурлан Ногаев принял нового генерального директора ТОО Tengizchevroil Кевина Лайона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

    Нурлан Ногаев поблагодарил предыдущего генерального директора ТОО Tengizchevroil Имер Боннер за плодотворную совместную работу, а также пожелал удачи в работе Кевину Лайону. В ходе своего выступления министр энергетики отметил, что согласно учредительным документам компании, в будущем руководителем ТОО Tengizchevroil может быть назначен гражданин Казахстана, подчеркнув, что данный шаг станет большим вкладом в долгую и успешную историю сотрудничества правительства Казахстана и компании Chevron.

    Стороны обсудили вопрос создания международного центра развития нефтегазового машиностроения, фонда развития местного содержания и влияние пандемии COVID-19 на нефтегазовый сектор.

    Министр энергетики поблагодарил компанию за помощь, которую ТШО оказала стране в борьбе с пандемией и дал ряд поручений касающихся усиления мер санитарной безопасности на месторождении Тенгиз.


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