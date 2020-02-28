Руководителем аппарата акима Жамбылской области назначен Алмас Мадиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима области по согласованию с Администрацией Президента руководителем аппарата акима Жамбылской области назначен Алмас Мадиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт областного акимата.

Алмас Ускенбаевич Мадиев родился в 1972 году в Жамбылской области. Окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «Инженер-экономист», в 2000 году - международный Казахско-Турецкий университет имени К. А. Яссави по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начал в 1994 году преподавателем Жамбылского технологического института. В разные годы работал помощником акима области, ведущим специалистом управления экономики и бюджетного планирования акимата Жамбылской области, заведующим отделом финансов и социальной защиты аппарата акима Жамбылской области, начальником управлений экономики и бюджетного планирования, предпринимательства и промышленности акимата Жамбылской области.

В 2009-2014 годах - финансовый директор, управляющий директор, заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Оңтүстік», директор департамента финансов АО «Инвестиционный фонд Казахстана», председатель правления АО «НК «СПК «Павлодар».

2014-2017 годы - руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.

С сентября 2017 года по февраль 2019 года - заместитель акима города Алматы, с февраля по июль 2019 года - председатель правления АО СПК «Алматы».