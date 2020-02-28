+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 379.75 EUR 415.18
RUB 5.78 CNY 54.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Руководителем аппарата акима Жамбылской области назначен Алмас Мадиев

28 Февраля 2020 14:22
Поделиться:
Руководителем аппарата акима Жамбылской области назначен Алмас Мадиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима области по согласованию с Администрацией Президента руководителем аппарата акима Жамбылской области назначен Алмас Мадиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт областного акимата.

Новости по теме
Назначен прокурор Акмолинской области
Назначен официальный представитель Комитета государственных доходов МФ РК Аким СКО: Не должно быть ценового беспредела Абылкаир Скаков: Вопрос водообеспеченности сел нужно закрыть до конца 2021 года

Алмас Ускенбаевич Мадиев родился в 1972 году в Жамбылской области. Окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «Инженер-экономист», в 2000 году - международный Казахско-Турецкий университет имени К. А. Яссави по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начал в 1994 году преподавателем Жамбылского технологического института. В разные годы работал помощником акима области, ведущим специалистом управления экономики и бюджетного планирования акимата Жамбылской области, заведующим отделом финансов и социальной защиты аппарата акима Жамбылской области, начальником управлений экономики и бюджетного планирования, предпринимательства и промышленности акимата Жамбылской области.

В 2009-2014 годах - финансовый директор, управляющий директор, заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Оңтүстік», директор департамента финансов АО «Инвестиционный фонд Казахстана», председатель правления АО «НК «СПК «Павлодар».

2014-2017 годы - руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.

С сентября 2017 года по февраль 2019 года - заместитель акима города Алматы, с февраля по июль 2019 года - председатель правления АО СПК «Алматы».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив