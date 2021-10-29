Руководитель всемирно известной спутниковой компании рассказал о планах работы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления всемирно известной спутниковой операционной компании Стив Коллар рассказал о планах по обеспечению широкополосного доступа к интернету казахстанских сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы самая крупная спутниковая операционная компания. Мы оперируем 50 геостационарными спутниками и 20 негеостационарными средними спутниками на удалении нескольких тысяч км от земли. Мы занимаемся космической индустрией и это весьма важно для нас, поскольку космос, это нечто экстраординарное. Совместно с KazSat и прочими коллегами в индустрии - то, чем мы занимаемся, это большой вызов и большая награда. Почему награда? Потому что мы получаем очень ценный технический опыт», - сказал Стив Коллар, выступая на международном форуме Digital Bridge 2021.

Он также поделился планами по совместной с казахстанской стороной работе по обеспечению доступа к интернету.

«Было упомянуто о том, что 600 деревень и сел (Казахстана) не имеют покрытия или не достаточное покрытие. Мы можем его урегулировать. Супермощь космоса заключается в том, что из космоса достать можно любого человека, любой контингент, любую группу населения. Как мы в Казахстане это все сделаем. Мы сделаем посредством партнерства с местными компаниями. Мы будем использовать свои негеостационарные спутники следующего поколения», - пояснил Стив Коллар.

Он также рассказал о технических характеристиках спутников этой компании.

«Обратите внимание на технические характеристики наших спутников, на их диапазон. Здесь весьма высокая пропускная способность. Способность обслуживать деревни через Wi-Fi, 50 мили секунд составляет средняя задержка сигнала. Я благодарю за то партнерство, которое мы установили с компанией KazSat. Наши заказчики, конечно, не привязаны к какой-то определенной технологии, соответственно, мы можем быть достаточно гибки в подборе инструментов, чтобы обеспечить охватом эти деревни и села», - резюмировал Стив Коллар.