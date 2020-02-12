Руководитель волонтерского движения «Акселератор Добра: Izgilik elshisi»: Готовы оказать юридическую помощь населению

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор Института Сорбонна-Казахстан, руководитель волонтерского движения «Акселератор Добра: Izgilik elshisi» Айнур Сабитова рассказала о волонтерском движении и его пользе для страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айнур Сабитова рассказала о проекте «Акселератор добра». Из него, по ее словам, выросло целое волонтерское движение «Акселератор Добра: Izgilik elshisi», в котором участвуют студенты, преподаватели и просто неравнодушные люди с активной позицией.

«Вы помните, когда было закрытие Года молодежи, Президент обозначил приоритетные направления . Он рекомендовал работать всем единым фронтом, и он был в этом прав. Он даже упомянул, что хорошо было бы начать оказывать волонтерские услуги по юридической поддержке тех лиц, которые нуждаются в этом. Нас это вдохновило. Мы посмотрели на свои возможности, у нас оказалось среди волонтеров очень много юристов, преподавателей, студентов, готовых дать юридическую консультацию», - сказала она.

Вместе с тем, А. Сабитова отметила, что в стране очень много юридических контор, профессиональных юристов, которые долгие годы оказывают поддержку бескорыстно.

«В Год волонтера необходимо объединиться, чтобы не было разрозненности. Чтобы каждый взял свое направление и принялся оказывать волонтерские услуги по юридической поддержке в этом направлении . Это очень своевременно - развивать добропорядочность среди населения и воспитывать молодежь не со студенческой, а со школьной семьи. Мы будем делать выездные семинары, развивать правовую грамотность среди школьников прежде всего. Мы бы хотели обратиться ко всем госслужащим, к юристам государственных органов, чтоб они оказали нам поддержку, вместе с нами шли в народ, помогали нуждающимся», - сказала Айнур Сабитова.

Напомним, сегодня в столице состоялась торжественная церемония запуска республиканского фронт-офиса волонтеров «Birgemiz» с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Фронт-офис – это консультационный, методический, обучающий, информационный центр, который будет заниматься координацией и общественным мониторингом волонтерских проектов по всей республике. В числе других его функций - разработка обучающих программ, организация единой информационно-имиджевой политики, консультирование населения посредством Сall-центра.