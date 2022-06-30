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    Руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области осужден за взятку

    30 Июня 2022, 18:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 30 июня приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области руководитель Управления сельского хозяйства Димаш Таласбаев осужден к 10 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.

    «Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере в сумме 13 млн 847 тыс. 430 тенге из оговоренных 30 млн тенге от представителей коммерческой организации за оказание содействия в определении в 2020 году их товарищества оператором по поставке гарантированного удешевленного дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей области для проведения весенне-осенних полевых работ и общее покровительство.

    Оглашение приговора состоялось с участием присутствовавшего в зале суда коллектива областного УСХ и земельных отношений.

    Приговор в законную силу не вступил», - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Происшествия Сельское хозяйство Судебный процесс Борьба с коррупцией
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