Руководитель управления развития комфортной городской среды Шымкента внезапно покинул пост

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Кадровые перестановки в акимате Шымкента продолжаются. Сегодня руководитель управления развития комфортной городской среды Ержан Жолдасов покинул свой пост, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.



Эту информацию подтвердили в акимате. Причина внезапного ухода неизвестна. Коллеги экс-чиновника говорят, что только вчера Жолдасов был на рабочем месте и об отставке не было и речи.

«Очень жаль конечно. Это был требовательный, знающий свое дело руководитель. Вчера только он приезжал на объезд в Дендропарк, ничего не говорил. Сегодня мы сами услышали от третьих лиц о его уходе. Он хороший коммунальщик, уже все поставил на рельсы, вот только только разобрался во всем досконально. Кто будет руководителем пока ничего неясно», — говорит директор Дендропарка Гульнара Сапарымбет.

Напомним, Ержан Жолдасов около 15 лет проработал в в транспортной сфере, руководил инспекцией транспортного контроля Кызылординской области, затем Шымкента. В сентябре 2020 года распоряжением акима Мурата Айтенова Жодасов возглавил управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В октябре 2022 года его перевели на аналогичную должность в управление развития комфортной городской среды, а его место в транспортном ведомстве занял Мухтар Коканбаев, который уже спустя пару месяцев со дня назначения попался со взяткой.

К слову, внезапный уход Ержана Жолдасова породил много вопросов. В акимате пока что никак не прокомментировали ситуацию.