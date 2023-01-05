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Руководитель управления предпринимательства назначен в Костанайской области

5 Января 2023, 00:30
Руководитель управления предпринимательства назначен в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Кумар Аксакалов представил нового руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития назначен Назарбек Нагашбаевич Конкабаев. Вы все его знаете, в представлении не нуждается. Желаем ему успехов, очень важная работа!» - сообщил в ходе аппаратного совещания Кумар Аксакалов.

В ноябре 2022 года распоряжением акима Костанайской области (тогда эту должность занимал Архимед Мухамбетов - авт.) Назарбек Конкабаев был назначен руководителем управления государственных закупок. До этого он работал заместителем акима Костанайского района.

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