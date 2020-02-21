Руководитель управления культуры подверг критике работу театров, музеев и ДК Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе коллегии по итогам года руководитель управления культуры, архивов и документации Нурхан Кадирбаев подверг критике работу многих учреждений - музеев, театров, домов и районных отделов культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности Н. Кадирбаев отметил, что уменьшилась активность театра сатиры «Екі езу» при областной филармонии, в театре кукол «Алақай» нужно активизировать работу по привлечению зрителей.

«В здании Центра искусств не созданы условия для лиц с ограниченными возможностями - пандус не соответствует требованиям, не организована работа по повышению квалификации сотрудников, снизилась активность театра «Екі езу», нужно восстановить эту работу. В театре кукол «Алақай» нужно уделить внимание спектаклям по пропаганде национальной культуры. Надо активизировать работу менеджеров по привлечению зрителей. Наши некоторые учреждения останавливают работу в стационарных зданиях и едут выступать в школы, садики и оказывают услуги за невозможно низкие цены. Если театр будет выступать в школе за 30 тысяч тенге, то люди будут думать, что за такие деньги можно позвать выступать артистов театра и домой. Наши театры должны организовывать постановки в стационарных условиях, дети должны расти в обстановке театра», - сказал Н. Кадирбаев.

Также он рекомендовал областному краеведческому музею активизировать работу с районными музеями, а районным музеям проводить передвижные выставки в других районах области.

«Дети из одних районов не знают истории других районов Актюбинской области, это наша вина, мы должны проводить больше мероприятий по популяризации нашей истории. Мероприятия мемориального музея имени Алии Молдагуловой не соответствуют современным требованиям. В областном музее искусств очень мало посетителей, этот музей должен стать площадкой проведения современных мероприятий в новом формате. В районных музеях слабые экспозиции», - добавил Н.Кадирбаев.

Также он затронул проблему уличных туалетов в районных домах культуры и других учреждениях.

«Надо решить проблему с уличными туалетами в районных домах культуры, ладно если это село, но в районном центре можно решить такие вопросы. Есть районы, которые провели модернизацию своих центров культуры, на дворе 21 век», - отметил Н.Кадирбаев.

Также он поручил согласовывать с управлением культуры работу по организации концертов заезжих артистов в районах области и не навязывать зрителям билеты.