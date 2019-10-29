Руководитель управления культуры подозревается в получении взятки в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области» по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Чиновник подозревается в неоднократном получении в период с мая по октябрь 2019 года взяток от предпринимателя на общую сумму 15 млн. тенге за подписание актов выполненных работ по реэкспозиции Акмолинского областного краеведческого музея и Музея им. М.Габдуллина, в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру». 28 октября при получении оставшейся суммы взятки - 5 млн. 700 тыс. тенге подозреваемый задержан с поличным и водворен в ИВС УП города Кокшетау», - сообщили в Антикоррупционной службе.

По информации ведомства, решается вопрос об избрании меры пресечения. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.