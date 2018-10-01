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Руководитель управления культуры назначен в Акмолинской области

1 Октября 2018 13:00 365
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Руководитель управления культуры назначен в Акмолинской области

  КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Назначен руководитель управления культуры Акмолинской области. Им стал Рустам Бикенев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима Акмолинской области Марата Игалиева.

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«Бикенев Рустам Толегенович назначен руководителем управления культуры Акмолинской области», - написал М. Игалиев на своей страничке в Фейсбуке.

Р. Бикенев родился 17 февраля 1973 года. Закончил Шымкентский педагогический институт культуры по специальности «Культурно-просветительская работа», Академию государственной службы при Президенте РК по специальности «Менеджер государственной службы».

Трудовую карьеру начал в 1997 году начальником отдела культуры Аккайынского района Северо-Казахстанской области.

С 2000 по 2004 годы работал заместителем акима района Шал акына Северо-Казахстанской области, с 2004 года - руководитель управления культуры Северо-Казахстанской области. С мая 2017 года работал директором Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта РК.

Последнее место работы - директор Государственного историко-культурного заповедника - музея «Памятники древнего Тараза» Министерства культуры и спорта РК.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Назначения, Акимат, Культура,
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Автор:

Оксана Матасова

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