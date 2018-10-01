Руководитель управления культуры назначен в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Назначен руководитель управления культуры Акмолинской области. Им стал Рустам Бикенев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима Акмолинской области Марата Игалиева.

«Бикенев Рустам Толегенович назначен руководителем управления культуры Акмолинской области», - написал М. Игалиев на своей страничке в Фейсбуке.

Р. Бикенев родился 17 февраля 1973 года. Закончил Шымкентский педагогический институт культуры по специальности «Культурно-просветительская работа», Академию государственной службы при Президенте РК по специальности «Менеджер государственной службы».



Трудовую карьеру начал в 1997 году начальником отдела культуры Аккайынского района Северо-Казахстанской области.



С 2000 по 2004 годы работал заместителем акима района Шал акына Северо-Казахстанской области, с 2004 года - руководитель управления культуры Северо-Казахстанской области. С мая 2017 года работал директором Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта РК.



Последнее место работы - директор Государственного историко-культурного заповедника - музея «Памятники древнего Тараза» Министерства культуры и спорта РК.