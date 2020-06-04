Руководитель управления культуры и спорта Нур-Султана подозревается в получении взятки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления культуры и спорта Нур-Султана арестован по подозрению в получении взятки. Об этом на онлайн-брифинге на странице в Facebook Агентства РК по противодействию коррупции сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Руководитель управления культуры и спорта города Нур-Султана арестован по подозрению в получении взятки. Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя столичного управления культуры и спорта. Он подозревается в получении взятки в размере 10 млн тенге за покровительство по заключенному договору о государственных закупках на оказание услуг по проведению мероприятий в честь празднования «Наурыз мейрамы-2020» на общую сумму 195 млн тенге», - сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

С санкции следственного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование по данному факту продолжается.