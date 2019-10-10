+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 19 °С
USD 390.09 EUR 428.32
RUB 6.01 CNY 54.78
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Руководитель управления энергетики и ЖКХ осужден за коррупцию в ВКО

10 Октября 2019 11:07
Поделиться:
Руководитель управления энергетики и ЖКХ осужден за коррупцию в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Арсламбаева А. и директора ТОО «Жилищно-эксплуатационное управление ВКО» Аубакировой А.Ж., подозреваемых в совершении ряда коррупционных преступлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

Новости по теме

Свыше 600 млн тенге ущерба нанесли государству коррупционеры СКО
В создании коррупционной схемы подозревают директора филиала Казводхоза в СКО Ряд сотрудников полиции подозревается в коррупции в Алматинской области Подверженные коррупции сферы назвали акмолинцы

«Они подозревались в хищении бюджетных средств путем подписания фиктивных актов выполненных работ на сумму 70,1 млн. тенге, выделенных на разработку проектно-сметной документации по объектам «Строительство инфраструктуры к индустриальной зоне «Өркен-КШТ» по Самарской трассе г.Усть-Каменогорска ВКО», «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Украинка, Уланского района ВКО», «Строительство сетей водоснабжения в с.Сагыр, Уланского района ВКО». 9 октября т.г. приговором суда №2 г. Усть-Каменогорск указанные лица осуждены: Арсламбаев А. по всем вышеуказанным составам преступлений - к ограничению свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; Аубакирова А.Ж. - за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог - к 4 годам 7 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе (с отсрочкой до достижения ее малолетним ребенком четырнадцатилетнего возраста)», - сообщили в Антикоррупционной службе.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив