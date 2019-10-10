Руководитель управления энергетики и ЖКХ осужден за коррупцию в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Арсламбаева А. и директора ТОО «Жилищно-эксплуатационное управление ВКО» Аубакировой А.Ж., подозреваемых в совершении ряда коррупционных преступлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

«Они подозревались в хищении бюджетных средств путем подписания фиктивных актов выполненных работ на сумму 70,1 млн. тенге, выделенных на разработку проектно-сметной документации по объектам «Строительство инфраструктуры к индустриальной зоне «Өркен-КШТ» по Самарской трассе г.Усть-Каменогорска ВКО», «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Украинка, Уланского района ВКО», «Строительство сетей водоснабжения в с.Сагыр, Уланского района ВКО». 9 октября т.г. приговором суда №2 г. Усть-Каменогорск указанные лица осуждены: Арсламбаев А. по всем вышеуказанным составам преступлений - к ограничению свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; Аубакирова А.Ж. - за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог - к 4 годам 7 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе (с отсрочкой до достижения ее малолетним ребенком четырнадцатилетнего возраста)», - сообщили в Антикоррупционной службе.