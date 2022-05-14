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    23:32, 13 Май 2022 | GMT +6

    Руководитель УДП встретился с сотрудниками Инженерно-технического центра

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжаются встречи с коллективами предприятий системы Управления Делами Президента РК. Сегодня состоялся доверительный диалог с сотрудниками Инженерно-технического центра, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает Teleram-канал Управляющего Делами Президента РК Айбека Дәдебаева, 150 работников предприятия пришли на встречу, на которой были обсуждены вопросы социальной поддержки и оплаты за сверхурочный труд, обновления рабочего оборудования, обеспечения спецодеждой и дополнительными кабинетами, более эффективной организации рабочих процессов.

    «Такие встречи необходимо проводить регулярно. Считаю важным ответить на каждый проблемный вопрос и изучить каждое предложение участников. Наиболее часто задаваемые вопросы мы размещаем на сайте udp-rk.kz (Обратная связь – Вопросы и ответы), также можно направить свой вопрос через QR», - отметил Управляющий Делами Президента Республики Казахстан Айбек Дәдебаев.

    РГП «Инженерно-технический центр» Управления Делами Президента - оператор информационно-коммуникационных услуг для государственных органов, размещенных в административных зданиях, среди которых Акорда, Дом министерств, Дом правительства и другие. Кроме того, предприятие является разработчиком и системным интегратором информационных систем для предприятий Управления Делами. Благодаря сотрудникам ИТЦ, мы успешно внедряем цифровые технологии в свою работу.


    Теги:
    Администрация Президента РК УДП Технологии Официально
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