18 Мая 2022 20:38

Руководитель УДП встретился с сотрудниками Дирекции государственных резиденций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почти 150 сотрудников Дирекции государственных резиденций пришли сегодня на запланированную встречу с руководителем УДП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Управляющего Делами Президента Республики Казахстан Айбека Дәдебаева.

Встреча была откровенной и очень эмоциональной. Обсудили вопросы помощи семьям сотрудников с детьми-инвалидами, дополнительной оплаты за сверхурочные часы, недопущения большой разницы в оплате труда между рядовыми сотрудниками и руководством и многое другое.

«От участников встречи поступило несколько предложений по оптимизации рабочих процессов. Например, пересмотреть график работы и сократить время обеда, изменить маршрут служебного автобуса», - поделился руководитель УДП.

Дирекция государственных резиденций – подведомственная организация Управления Делами Президента РК. Ее сотрудники обеспечивают необходимые условия для деятельности Главы Государства. Коллектив Дирекции состоит из профессионалов высокого уровня, безупречно исполняющих свою работу.

«Благодарю сотрудников Дирекции за конструктивный подход. На все прозвучавшие сегодня вопросы будут подготовлены подробные письменные разъяснения», - резюмировал руководитель УДП.