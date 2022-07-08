8 Июля 2022 20:05

Руководитель УДП встретился с коллективами подведомственных организаций в Бурабае

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Щучинско-Боровская курортная зона - одно из популярных мест отдыха среди наших соотечественников и иностранных туристов в Казахстане. Развитием курорта, инфраструктуры и обеспечением сохранности леса занимаются подведомственные Управлению делами Президента РК организации - ГНПП «Бурабай» и ТОО «Бурабай даму». Об этом передает МИА «Казинформ».

«Провел встречу с коллективами предприятий, в ходе которой коллеги рассказали о проводимой работе, поделились планами и озвучили волнующие их вопросы. В их числе - медицинское обслуживание, стимулирование профессионального развития, рассмотрение возможности организации летнего отдыха и досуга для детей работников. На ряд вопросов ответили там же - в ходе встречи.