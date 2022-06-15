Руководитель УДП продолжает встречи с коллективами подведомственных организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев встретился с коллективом Автохозяйства Управления Делами Президента. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Более 80 человек приняли участие в открытом диалоге, где у каждого была возможность задать вопрос, высказать свое замечание или предложение. Обсудили вопросы заработной платы, условий труда, уважительного отношения к водителям.

Автохозяйству УДП в этом году исполняется 25 лет. Основная деятельность предприятия – транспортное обслуживание государственных органов, организаций квазигоссектора, иных юридических и физических лиц. На предприятии работают 477 сотрудников, из них 380 человек – водители. Здесь проведена большая работа по цифровизации и оптимизации рабочих процессов. Будем продолжать такие встречи, чтобы у каждого была возможность поднять волнующую его проблему, и мы вместе смогли найти решение», - говорится в Telegram-канале Управляющего Делами Президента Республики Казахстан Айбека Дәдебаева.