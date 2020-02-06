Руководитель турагентства осуждена за мошенничество в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске за мошенничество осуждена руководитель турагентства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Казахстанского областного суда.

Судом установлено, что подсудимая с 14.10.2017 по 16.08.2018 годы, занимаясь индивидуальным предпринимательством в сфере оказания туристических услуг, совершила мошенничество, а точнее хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием в отношении 86 человек. Сумма ущерба составила 57 537 695 тенге.

«В судебном заседании установлено, что, получая денежные средства потерпевших для бронирования выбранного ими тура, цена по которому является актуальной на день заключения договора, руководитель турагентства оплату брони не производила, что не отрицается и самой подсудимой», - пояснили в пресс-службе областного суда.

Известно, что денежные средства потерпевших она использовала по своему усмотрению и в том числе на оплату своих долгов перед другими клиентами.

Руководителю турагентства назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с лишением права заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере туризма на срок 5 лет. При этом постановлением судебной коллегии по уголовным делам от 9 января 2020 года, приговор суда оставлен без изменения.



