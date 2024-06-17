Руководитель территориальной ветинспекции МСХ Алматы привлечен к ответственности

По акту надзора прокуратуры Алматы к ответственности привлечен руководитель территориальной ветинспекции МСХ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Прокуратурой Медеуского района выявлен факт незаконного использования государственного имущества.

Руководитель Территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по городу Алматы незаконно предоставил прилегающий к зданию госоргана земельный участок для объекта общественного питания.

В этой связи, прокуратурой в адрес Департамента Агентства по делам государственной службы по городу Алматы внесен акт прокурорского надзора.

По рекомендации Совета по этике приказом Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу, выраженном в незаконном оказании содействия предпринимателю в получении дохода (пп.5) ч.1 ст. 50 Закона РК «О государственной службе Республики Казахстан»), руководитель Территориальной инспекции привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии».