РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:00, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Руководитель территориальной ветинспекции МСХ Алматы привлечен к ответственности

    Прокуратура
    Фото: Маскат Шагырбаев / Kazinform

    По акту надзора прокуратуры Алматы к ответственности привлечен руководитель территориальной ветинспекции МСХ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

    Прокуратурой Медеуского района выявлен факт незаконного использования государственного имущества.

    Руководитель Территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по городу Алматы незаконно предоставил прилегающий к зданию госоргана земельный участок для объекта общественного питания.

    В этой связи, прокуратурой в адрес Департамента Агентства по делам государственной службы по городу Алматы внесен акт прокурорского надзора.

    По рекомендации Совета по этике приказом Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу, выраженном в незаконном оказании содействия предпринимателю в получении дохода (пп.5) ч.1 ст. 50 Закона РК «О государственной службе Республики Казахстан»), руководитель Территориальной инспекции привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии».

    Теги:
    Борьба с коррупцией Закон и право Прокуратура Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!