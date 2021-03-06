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    16:38, 06 Март 2021 | GMT +6

    Руководитель столичной полиции поздравил женщин с 8 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне прекрасного весеннего праздника начальник департамента полиции г. Нур-Султана поздравил с Международным женским днем сотрудниц полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

    Сегодня в столичном департаменте работает немало представительниц прекрасного пола, которые с успехом реализуют себя в различных подразделениях, проявляя высокую организованность и профессионализм. Наравне с мужчинами женщины успешно трудятся женщины-следователи, дознаватели, криминалисты, кинологи, оперуполномоченные и сотрудницы ювенальной полиции.

    «Теплые слова признательности выражаю женщинам - сотрудникам органов внутренних дел, которые выбрав нелегкую профессию, ежедневно наравне с мужчинами несут службу на благо столицы. Выполнение сложных задач и достижение профессиональных успехов не мешают вам, сохраняя женское обаяние, оставаться прекрасными хозяйками, заботливыми женами и матерями», - сказал Ержан Саденов.

    Работа столичных женщин-полицейских была отмечена благодарственными письмами, почетными грамотами и ценным подарком - часами. Более 300 представительниц прекрасного пола в погонах были награждены правами министра внутренних дел и начальника департамента столицы.

    Кроме того, руководитель столичного департамента полиции поздравил с наступающим Международным женским днем представительниц средств массовой информации.

    «От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным женским днем 8 марта! Примите самые искренние слова признательности за ваш самоотверженный труд. Вы находились в первых рядах борьбы с пандемией, своевременно и достоверно информируя общественность о ситуации в столице, вы активно освещали нашу работу на блокпостах, принимали участие в рейдовых мероприятиях», - сказал Ержан Саденов.

    В этот светлый праздник он пожелал прекрасным дамам интересных сюжетов, новых творческих свершений, крепкого здоровья, успехов, всех благ, вручив цветы и памятные подарки.


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