Руководитель столичной филармонии рассказал, с какой целью намерен принять участие в праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Академической филармонии акимата города Нур-Султана Ерлан Дакенов рассказал, с какой целью намерен принять участие в праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я регулярно общаюсь с жителями Сарыаркинского района и об их проблемах знаю не понаслышке. Особенно я переживаю за малообеспеченных людей - пенсионеров, малоимущие и многодетные семьи. Поэтому в приоритетных задачах моей деятельности стоит поддержка и создание условий для таких людей - они самые уязвимые. Я хочу, чтобы у моих соотечественников был долгосрочный рост реальных доходов, снижение уровня бедности. Я буду стремиться к сокращению разрывов между размером пенсий и заработной платой», - сказал Ерлан Дакенов в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Спикер добавил, что наше старшее поколение нуждается в создании правительственной программы качественной жизни пенсионеров, в том числе газификации на приемлемых условиях.

«К важным пунктам социальной деятельности программы относятся вопросы здравоохранения. Человеческая жизнь – самое ценное на земле. Считаю, что необходимо оказывать существенную поддержку и помощь в оказании медицинских услуг малообеспеченным жителям», - добавил Ерлан Дакенов.

Фото: old2.aikyn.kz