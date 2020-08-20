Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Руководитель столичной филармонии рассказал, с какой целью намерен принять участие в праймериз

Автор:  
Серик Сабеков
20 Августа 2020, 18:40
Руководитель столичной филармонии рассказал, с какой целью намерен принять участие в праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Академической филармонии акимата города Нур-Султана Ерлан Дакенов рассказал, с какой целью намерен принять участие в праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я регулярно общаюсь с жителями Сарыаркинского района и об их проблемах знаю не понаслышке. Особенно я переживаю за малообеспеченных людей - пенсионеров, малоимущие и многодетные семьи. Поэтому в приоритетных задачах моей деятельности стоит поддержка и создание условий для таких людей - они самые уязвимые. Я хочу, чтобы у моих соотечественников был долгосрочный рост реальных доходов, снижение уровня бедности. Я буду стремиться к сокращению разрывов между размером пенсий и заработной платой», - сказал Ерлан Дакенов в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Спикер добавил, что наше старшее поколение нуждается в создании правительственной программы качественной жизни пенсионеров, в том числе газификации на приемлемых условиях.

«К важным пунктам социальной деятельности программы относятся вопросы здравоохранения. Человеческая жизнь – самое ценное на земле. Считаю, что необходимо оказывать существенную поддержку и помощь в оказании медицинских услуг малообеспеченным жителям», - добавил Ерлан Дакенов.

Фото: old2.aikyn.kz
Астана   Нур Отан   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны