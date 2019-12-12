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Руководитель службы внутреннего аудита акимата Шымкента осужден за мошенничество

12 Декабря 2019 09:36
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Руководитель службы внутреннего аудита акимата Шымкента осужден за мошенничество

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Шымкента ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя Службы внутреннего аудита акимата Шымкента Сламова А. по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

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А. Сламов подозревался в завладении путем обмана денежными средствами в сумме 1 млн 200 тысяч тенге от директора ГККП «Музыкальный колледж» управления образования города за вынесение положительного решения по аудиторской проверке, проводимой в колледже за 2018-2019 гг.

11 декабря 2019 года приговором Абайского районного суда города Шымкента А. Сламов признан виновным в совершении мошенничества и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 9 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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Ключевые слова: Коррупция, Суды, Шымкент,
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