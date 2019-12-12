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вчера 23:59
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вчера 20:02
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вчера 19:57
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вчера 16:35
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Руководитель службы внутреннего аудита акимата Шымкента осужден за мошенничество
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Шымкента ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя Службы внутреннего аудита акимата Шымкента Сламова А. по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.
А. Сламов подозревался в завладении путем обмана денежными средствами в сумме 1 млн 200 тысяч тенге от директора ГККП «Музыкальный колледж» управления образования города за вынесение положительного решения по аудиторской проверке, проводимой в колледже за 2018-2019 гг.
11 декабря 2019 года приговором Абайского районного суда города Шымкента А. Сламов признан виновным в совершении мошенничества и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 9 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
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