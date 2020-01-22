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Руководитель райотдела образования осужден за коррупцию в ЗКО

22 Января 2020 10:01
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Руководитель райотдела образования осужден за коррупцию в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела образования Чингирлауского района ЗКО осужден за коррупционные преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

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Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области ранее проводилось следствие в отношении руководителя ГУ «Отдел образования Чингирлауского района» Сапарова А.Б., подозреваемого в совершении коррупции.

Он подозревался в мошенничестве и подстрекательстве представителя ИП к даче взятки в сумме 1 млн 960 тысяч тенге должностным лицам акимата Чингирлауского района, за содействие в подписании актов выполненных работ.

21 января т.г. приговором Чингирлауского районного суда Сапаров А.Б. признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки и осужден на 3 года 6 месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.


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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Образование, Коррупция, Суды,
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