Руководитель районного ЖКХ и подрядчик осуждены в Акмолинской области

В Бурабайском районе Акмолинской области осуждены руководитель районного отдела ЖКХ и жилищной инспекции и замдиректора подрядной организации, похитившие бюджетные средства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, дело рассматривалось Бурабайским районным судом.

— Руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Бурабайского района А., действуя в сговоре с подрядчиком Т., подписал акты приемки и стоимости работ по поставке и монтажу воздуховода котла в поселке Зеленый Бор на сумму около 12 млн тенге. Фактически эти работы не были выполнены, — пояснили в ведомстве.

Так, руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Бурабайского района А. осужден по пункту 1, 2 части 3 статьи 189 УК РК и заместитель директора подрядной организации Т. — по части 3 статьи 28, пунктов 1, 2 ч. 3 статьи 189 УК РК за хищение бюджетных средств в крупном размере с использованием служебного положения, в группе лиц, путем растраты.

Виновные добровольно возместили ущерб, имели положительные характеристики, отсутствие судимости, все это стало смягчающим обстоятельством.

— Приговором суда А. назначено 2 года 4 месяца лишения свободы, Т. — 2 года 8 месяцев лишения свободы, с лишением каждого из них права занимать должности на государственной службе пожизненно, — подытожили в ведомстве.

На оглашение приговора были приглашены представители акимата и отдела строительства Бурабайского района для профилактики подобных правонарушений.

Приговор не вступил в законную силу.