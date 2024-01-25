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    08:14, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Руководитель районного ЖКХ и подрядчик осуждены в Акмолинской области

    суды
    Фото: Kazinform

    В Бурабайском районе Акмолинской области осуждены руководитель районного отдела ЖКХ и жилищной инспекции и замдиректора подрядной организации, похитившие бюджетные средства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, дело рассматривалось Бурабайским районным судом.

    — Руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Бурабайского района А., действуя в сговоре с подрядчиком Т., подписал акты приемки и стоимости работ по поставке и монтажу воздуховода котла в поселке Зеленый Бор на сумму около 12 млн тенге. Фактически эти работы не были выполнены, — пояснили в ведомстве.

    Так, руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Бурабайского района А. осужден по пункту 1, 2 части 3 статьи 189 УК РК и заместитель директора подрядной организации Т. — по части 3 статьи 28, пунктов 1, 2 ч. 3 статьи 189 УК РК за хищение бюджетных средств в крупном размере с использованием служебного положения, в группе лиц, путем растраты.

    Виновные добровольно возместили ущерб, имели положительные характеристики, отсутствие судимости, все это стало смягчающим обстоятельством.

    — Приговором суда А. назначено 2 года 4 месяца лишения свободы, Т. — 2 года 8 месяцев лишения свободы, с лишением каждого из них права занимать должности на государственной службе пожизненно, — подытожили в ведомстве.

    На оглашение приговора были приглашены представители акимата и отдела строительства Бурабайского района для профилактики подобных правонарушений.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Суды Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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