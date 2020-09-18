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Руководитель районного отдела образования в ЗКО присвоил 6,5 млн тенге

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Сентября 2020, 16:20
Руководитель районного отдела образования в ЗКО присвоил 6,5 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель районного отдела образования в ЗКО похитил 6,5 млн тенге, выделенных на приобретение ноутбуков. Об этом сообщила офицер по особо важным делам департамента превенции Агентства по противодействию коррупции Айнагуль Карипова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня есть примеры привлечения должностных лиц за хищение бюджетных средств. Основанием начала уголовного производства стали результаты антикоррупционного мониторинга госзакупок посредством портала «Единое окно закупок». К примеру, руководитель районного отдела образования ЗКО уличен в хищении 6,5 млн тенге при приобретении ноутбуков по завышенной цене в специальном порядке», - сказала Айнагуль Карипова во время онлайн-брифинга Антикоррупционной службы.

Вместе с тем спикер похвалила Министерство образования и науки.

«Показателем эффективности превентивной работы является обращение Министерства образования и науки с просьбой сопроводить закуп местными исполнительными органами компьютеров, ноутбуков и планшетов, предназначенных для дистанционного обучения», - отметила она.

«Из резерва Правительства на эти нужды было выделено более 70 млрд тенге. При участии наших сотрудников рабочие группы, общественные комиссии снизили цены на закупаемую оргтехнику и сэкономили 3 млрд тенге», - заключила А. Карипова.


Западно-Казахстанская область   Коррупция   Акимат  
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