Руководитель рабочей группы Минздрава: Ситуационный центр Карагандинской области показательный

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Работу Ситуационного центра управления здравоохранения Карагандинской области оценила республиканская рабочая группа. Специалисты приехали в регион, чтобы посмотреть уровень организации медицинской помощи населению и дать рекомендации по её улучшению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рабочую группу возглавляет Лаура Ахметниязова, заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК. В состав вошли практикующие доктора и научные сотрудники.

«Министерством здравоохранения созданы рабочие группы, которые выехали в регионы. Цель – организационно-методическая и практическая помощь. В Карагандинской области мы будем работать несколько дней. Посетим в областном центре и других городах инфекционные стационары, организации первичной медицинской помощи. По итогам поездки будут выработаны рекомендации», – сообщила Лаура Ахметниязова.

В управлении здравоохранения членам группы показали работу Ситуационного центра. Сюда в режиме реального времени поступает информация по всем медицинским организациям и каждому пациенту.

По словам руководителя управления здравоохранения Гамаля Токсамбаева, цифровой мониторинг и контроль позволяет отслеживать все направления и своевременно реагировать на возникшие проблемы. В регионе также действуют семь профильных ситуационных центров: по онкологии, родовспоможению и другим сферам.

«Опыт Карагандинской области изучают другие регионы. На мой взгляд, этот Ситуационный центр показательный. Здесь использованы все возможности цифровых технологий. Для принятия оперативных и управленческих решений это очень нужно. Тем более сейчас, в период пандемии, когда надо быстро реагировать на ситуацию – вводить дополнительные койки и решать другие моменты», – отметила Лаура Ахметниязова.