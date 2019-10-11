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Руководитель отдела ЖКХ в Сатпаеве подозревается в получении взятки

11 Октября 2019 14:30
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Руководитель отдела ЖКХ в Сатпаеве подозревается в получении взятки

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Карагандинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» города Сатпаева по подозрению в получении взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Она подозревается в получении взятки через своего сына, который не знал о ее преступных намерениях, в сумме 1 млн. 200 тыс. тенге от директора Карагандинского филиала ТОО «Хлебстрой» за общее покровительство и беспрепятственное подписание акта выполненных работ в рамках реализации государственной программы «Развитие регионов – 2020» – по установке освещения в городе, перечисление ТОО оставшейся суммы 4 млн.тенге.

Досудебное расследование продолжается», - сообщили в Актикоррупционной службе.

Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Борьба с преступностью,
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