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вчера 23:55
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Руководитель отдела сельхозуправления Акмолинской области осужден за мошенничество
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела управления сельского хозяйства Акмолинской области осужден за мошенничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.
«Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее проводилось следствие в отношении руководителя отдела земледелия и регулирования зернового рынка ГУ «Управление сельского хозяйства Акмолинской области» Бектурова Е.Ж., подозреваемого в совершении коррупционного преступления. Он подозревался в завладении путем обмана денежными средствами в сумме 1 млн. тенге представителя ТОО «Агрофирма Жер 888», якобы за положительное решение вопроса в предоставлении субсидий в рамках Госпрограммы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы», - сообщили в ведомстве.
20 января т.г. приговор Кокшетауского городского суда Бектуров Е.Ж. признан виновным в совершении мошенничества и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 3 млн.тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
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