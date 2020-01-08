Руководитель объединения анимационных киностудий РК предлагает открыть Центр творчества молодежи в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Открыть Центр творчества молодежи в столице предлагает Руководитель объединения анимационных киностудий Казахстана Жанибек Оразалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас есть прекрасный Дворец школьников в столице, там работают всякие кружки, дети обучаются различным навыкам. Теперь нам необходим в столице Центр творчества молодежи», - сказал Жанибек Оразалы в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».
По его словам, в столице уже давно назрела необходимость создания центра, который объединил бы у себя под крышей всю творческую молодежь столицы.
«К примеру, сейчас в нашем объединении есть 8 анимационных киностудий. Мы каждый месяц платим за аренду по 300-400 тыс тенге и располагаемся в различных частях города. Если бы у нас был такой центр, мы бы все сидели в одном месте, есть у нас большое количество композиторов и художников, которые сегодня сидят в подвалах. Если был бы один центр, который их всех бы объединил, это положительно сказалось бы и на их творчестве. Пусть это будет не бесплатно, мы готовы оплачивать аренду, но бы были бы какие-то скидки для нас», - добавил Жанибек Оразалы.
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