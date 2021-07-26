Руководитель комитета Минэнерго РК по Алматинской области подозревается в коррупции

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Должностные лица Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Алматинской области изобличены по подозрению в совершении тяжких коррупционных преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

«Антикоррупционной службой по Алматинской области изобличены должностные лица Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Алматинской области по подозрению в совершении тяжких коррупционных преступлений.

Руководитель данного Департамента подозревается в получении при посредничестве своего подчиненного – главного специалиста взятки в значительном размере от работника Талгарского РЭС за выдачу положительного заключения по результатам проверки в области электроэнергетики в данном учреждении», - сказано в сообщении ведомства.

Указанные лица по фактам получения и дачи взятки, а также посредничества в этом, задержанию не подвергались, в связи с полным признанием своей вины.

Расследование продолжается.

Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.