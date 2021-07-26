Руководитель комитета Минэнерго РК по Алматинской области подозревается в коррупции
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Должностные лица Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Алматинской области изобличены по подозрению в совершении тяжких коррупционных преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.
«Антикоррупционной службой по Алматинской области изобличены должностные лица Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Алматинской области по подозрению в совершении тяжких коррупционных преступлений.
Руководитель данного Департамента подозревается в получении при посредничестве своего подчиненного – главного специалиста взятки в значительном размере от работника Талгарского РЭС за выдачу положительного заключения по результатам проверки в области электроэнергетики в данном учреждении», - сказано в сообщении ведомства.
Указанные лица по фактам получения и дачи взятки, а также посредничества в этом, задержанию не подвергались, в связи с полным признанием своей вины.
Расследование продолжается.
Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.
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