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Руководитель комитета Минэнерго РК по Алматинской области подозревается в коррупции

26 Июля 2021 09:25
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Руководитель комитета Минэнерго РК по Алматинской области подозревается в коррупции

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Должностные лица Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Алматинской области изобличены по подозрению в совершении тяжких коррупционных преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

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«Антикоррупционной службой по Алматинской области изобличены должностные лица Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Алматинской области по подозрению в совершении тяжких коррупционных преступлений.

Руководитель данного Департамента подозревается в получении при посредничестве своего подчиненного – главного специалиста взятки в значительном размере от работника Талгарского РЭС за выдачу положительного заключения по результатам проверки в области электроэнергетики в данном учреждении», - сказано в сообщении ведомства.

Указанные лица по фактам получения и дачи взятки, а также посредничества в этом, задержанию не подвергались, в связи с полным признанием своей вины.

Расследование продолжается.

Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.


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