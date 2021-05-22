Руководитель филиала партии «Nur Otan» сменился в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— По представлению регионального Бюро Политсовета первым заместителем председателя Костанайского областного филиала партии «Nur Otan» назначена Бибигуль Аккужина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Бибигуль Аккужина 1971 года рождения, окончила Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова по специальности «Психология» и Университет Международного Бизнеса по специальности «Государственное и местное управление».

В разные годы работала руководителем отдела анализа и мониторинга областного управления внутренней политики акимата Костанайской области, заместителем руководителя, заместителем акима города Костаная.

До настоящего времени была руководителем ГУ «Управление внутренней политики акимата Костанайской области».

Эльдар Кузенбаев, возглавлявший облфилиал, назначен на должность руководителя аппарата акима Костанайской области.