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    09:18, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Руководитель филиала Аграрной кредитной корпорации в СКО подозревается в получении взяток

    взятки
    Фото: МИА «Казинформ»

    Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области в рамках реализации проекта «Бизнеске жол» задержан руководитель областного филиала АО «Аграрная кредитная корпорация». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Он подозревается в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей. Суммы взяток варьировались от 100 до 500 тысяч тенге. Эти денежные средства предназначались за положительное и беспрепятственное решение вопроса по выдаче кредитных займов, выделяемых в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса РК на 2021–2025 гг. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания г. Петропавловск. Досудебное расследование продолжается.

    Иная информация, согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия распространению не подлежит. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. *Цель проекта — помогать предпринимателям в преодолении различных адмбарьеров, волокиты при оформлении документов, обеспечить соблюдение сроков и прозрачности принимаемых госслужащими решений.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Коррупция
    Автор
    Гульмира Байзакова
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