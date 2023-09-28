Руководитель филиала Аграрной кредитной корпорации в СКО подозревается в получении взяток

Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области в рамках реализации проекта «Бизнеске жол» задержан руководитель областного филиала АО «Аграрная кредитная корпорация». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он подозревается в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей. Суммы взяток варьировались от 100 до 500 тысяч тенге. Эти денежные средства предназначались за положительное и беспрепятственное решение вопроса по выдаче кредитных займов, выделяемых в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса РК на 2021–2025 гг. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания г. Петропавловск. Досудебное расследование продолжается.

Иная информация, согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия распространению не подлежит. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. *Цель проекта — помогать предпринимателям в преодолении различных адмбарьеров, волокиты при оформлении документов, обеспечить соблюдение сроков и прозрачности принимаемых госслужащими решений.