Руководитель ДГД Акмолинской области подозревается во взятке

Службой по противодействию коррупции КНБ задержан руководитель управления департамента государственных доходов по Акмолинской области по подозрению в получении взятки. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы КНБ РК, по факту начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.