16:07, 17 Июль 2025 | GMT +5
Руководитель ДГД Акмолинской области подозревается во взятке
Службой по противодействию коррупции КНБ задержан руководитель управления департамента государственных доходов по Акмолинской области по подозрению в получении взятки. Об этом передает агентство Kazinform.
Службой по противодействию коррупции КНБ задержан руководитель управления департамента государственных доходов по Акмолинской области по подозрению в получении взятки. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации пресс-службы КНБ РК, по факту начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
— Иная информация в интересах следствия в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — резюмировали в пресс-службе КНБ.