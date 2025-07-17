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    16:07, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Руководитель ДГД Акмолинской области подозревается во взятке

     Службой по противодействию коррупции КНБ задержан руководитель управления департамента государственных доходов по Акмолинской области по подозрению в получении взятки. Об этом передает агентство Kazinform.

    Руководитель ДГД Акмолинской области подозревается во взятке
    Кадр из видео

     Службой по противодействию коррупции КНБ задержан руководитель управления департамента государственных доходов по Акмолинской области по подозрению в получении взятки. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы КНБ РК, по факту начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

    — Иная информация в интересах следствия в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — резюмировали в пресс-службе КНБ.

    Теги:
    Коррупция Закон и право Регионы Казахстана Регионы Взятка КНБ Видео Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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