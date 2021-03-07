Руководитель детского центра творчества Лариса Еремина: Быть учителем – детская мечта
Лариса Владимировна начала свой педагогический путь 32 года назад, из них 18 лет является бессменным руководителем центра, ставшего вторым домом, в котором в свободное время собираются ребята и занимаются любимым делом. Именно тут раскрываются их таланты и творческие способности.
Быть учителем – ее детская мечта, ставшая явью по окончании Целиноградского педагогического института. Лариса Владимировна человек неординарный, яркий, с врожденными лидерскими качествами, работа для нее – на первом месте. А главное в работе – любовь к детям. И конечно, для руководителя важны ответственность, умение организовать, повести за собой, чтобы в тебя поверили.
Сегодня в центре творчества функционируют восемь кружков. Педагоги делают все возможное, чтобы ребятам здесь было одновременно уютно, комфортно и интересно. В результате дети приходят сюда с большим удовольствием.
«Учиться, перенимать опыт у других, всегда находиться в поиске – это главное в нашей работе. Здесь дети ищут, придумывают, создают, словом творят. Ни один праздничный концерт в районном Доме культуры не проходит без участия в нем воспитанников вокального кружка. Далеко за пределами региона, области и республики знают наших юных певцов, экологов, художников. Ребята принимали участие в различных конкурсах и занимали призовые места. Много мероприятий педагоги центра творчества организуют и в районе. Это экологические слеты, дебаты, круглые столы, шахматно-шашечные турниры и многое другое», - поделилась Лариса Еремина.
Ларису Владимировну очень ценят и уважают коллеги и руководство района. Она хорошая супруга и прекрасная мать двоих успешных сыновей. За добросовестный труд отмечена Почетной грамотой Министерства образования и науки РК.
К слову, центр детско-юношеского творчества в этом году отмечает 82-ой год со дня основания.