Руководитель детского центра творчества Лариса Еремина: Быть учителем – детская мечта

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области большое внимание уделяется развитию культуры и творчества среди подрастающего поколения. Огромный вклад в этом направлении вносят педагоги, которые отдают всю свою душу, энергию, опыт, усердие, навыки и заботу об учениках. Одним из таких замечательных педагогов является Лариса Еремина – руководитель центра детско-юношеского творчества Сандыктауского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Лариса Владимировна начала свой педагогический путь 32 года назад, из них 18 лет является бессменным руководителем центра, ставшего вторым домом, в котором в свободное время собираются ребята и занимаются любимым делом. Именно тут раскрываются их таланты и творческие способности.

Быть учителем – ее детская мечта, ставшая явью по окончании Целиноградского педагогического института. Лариса Владимировна человек неординарный, яркий, с врожденными лидерскими качествами, работа для нее – на первом месте. А главное в работе – любовь к детям. И конечно, для руководителя важны ответственность, умение организовать, повести за собой, чтобы в тебя поверили.

Сегодня в центре творчества функционируют восемь кружков. Педагоги делают все возможное, чтобы ребятам здесь было одновременно уютно, комфортно и интересно. В результате дети приходят сюда с большим удовольствием.

«Учиться, перенимать опыт у других, всегда находиться в поиске – это главное в нашей работе. Здесь дети ищут, придумывают, создают, словом творят. Ни один праздничный концерт в районном Доме культуры не проходит без участия в нем воспитанников вокального кружка. Далеко за пределами региона, области и республики знают наших юных певцов, экологов, художников. Ребята принимали участие в различных конкурсах и занимали призовые места. Много мероприятий педагоги центра творчества организуют и в районе. Это экологические слеты, дебаты, круглые столы, шахматно-шашечные турниры и многое другое», - поделилась Лариса Еремина.

Ларису Владимировну очень ценят и уважают коллеги и руководство района. Она хорошая супруга и прекрасная мать двоих успешных сыновей. За добросовестный труд отмечена Почетной грамотой Министерства образования и науки РК.

К слову, центр детско-юношеского творчества в этом году отмечает 82-ой год со дня основания.