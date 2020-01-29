Руководитель департамента госдоходов по Атырауской области подозревается в коррупции
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Агентством по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает МИА «Казинформ».
Агентством по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений.
«Он подозревается в получении взяток на системной основе, в первом случае - в сумме 3 тыс. долларов США из требуемых 10 тыс. долларов США от своего подчиненного за продвижение по службе и общее покровительство, во втором – 490 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за оказание содействия в ликвидации ИП без проведения налоговой проверки», - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Отмечается, окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
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