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Руководитель департамента госдоходов по Атырауской области подозревается в коррупции

29 Января 2020 09:37
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Руководитель департамента госдоходов по Атырауской области подозревается в коррупции

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Агентством по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает МИА «Казинформ».

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Агентством по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

«Он подозревается в получении взяток на системной основе, в первом случае - в сумме 3 тыс. долларов США из требуемых 10 тыс. долларов США от своего подчиненного за продвижение по службе и общее покровительство, во втором – 490 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за оказание содействия в ликвидации ИП без проведения налоговой проверки», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.


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Ключевые слова: Атырауская область, Коррупция,
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