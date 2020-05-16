Руководитель DAZN озвучил дату третьего боя Головкин — «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Matchroom Boxing и руководитель платформы DAZN Эдди Хирн рассказал, как видит в ближайшей перспективе противостояние Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) и Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По замыслу Хирна, в августе Головкин должен встретиться с обязательным претендентом на титул IBF, поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), а «Канело», в свою очередь, в сентябре — с британским чемпионом WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО).

Если и Головкин, и «Канело» одержат победу, их трилогия должна состояться в декабре.