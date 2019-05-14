Руководитель частного аэродрома в Алматинской области ударился в бега после авиакатастрофы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали о последствиях для частного аэродрома «Азем» после падения самолета Tecnam-P2002-JF в 2017 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это частный аэродром, мы не можем вмешиваться в предпринимательскую деятельность. Для учебных полётов он закрыт после того случая. Там могут выполняться полёты на небольших воздушных судах. Горный аэродром сам по себе сложен. Здесь нужен опытный пилот, который может корректировать полёт», - сказал руководитель управления по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК Нурлан Жумасултанов.

По его словам, расследование помогло выявить 30 пунктов нарушений в деятельности аэродрома.

«Они должны были выбирать аэродром с более простыми метеоусловиями и взлётом и посадкой. Там даже взлёт производился в сторону домов. И по счастливой случайности самолёт упал между домами», - объяснил он.

По словам спикера, руководитель аэродрома в данный момент скрывается от расследования.

«Руководитель этого ТОО сейчас в бегах. Приходилось отправлять части двигателя, обломки винта и узлов самолёта на экспертизы в Австрию и Италию на заводы-изготовители, поэтому расследование немного затянулось», - добавил Н. Жумасултанов.



Напомним, 10 августа 2017 года близ аэродрома «Азем» во время выполнения учебно-тренировочного задания разбилось воздушное судно Tecnam-P2002-JF. Погибли пилот-инструктор и курсант. Воздушное судно принадлежало Академии гражданской авиации.

Сегодня в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития озвучены результаты расследования падения самолета. Как выяснилось, самолет попал под восходящие потоки воздуха, с чем не сумел справиться экипаж. Кроме того, был выявлен ряд нарушений в деятельности учебного центра Training Center Part - FCL.