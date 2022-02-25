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Руководитель Центра общественных процессов КИОР: Мы надеемся на скорейшее урегулирование конфликта между РФ и Украиной

25 Февраля 2022 22:30
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Руководитель Центра общественных процессов КИОР: Мы надеемся на скорейшее урегулирование конфликта между РФ и Украиной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности руководителя Центра общественных процессов НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жиембет Жумагул выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации в Украине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на Украине с целью защиты граждан России в ЛНР и ДНР. Вместе с тем, он заявил, что они уважают суверенитет других стран. Необходимо проявлять сдержанность и искать политическое решение путем переговоров», - сказал Жиембет Жумагул в беседе с корреспондентом агентства.

Эксперт добавил, что российско-украинский конфликт не входит в территории стран-участниц ОДКБ.

«Поэтому Казахстан, в соответствии с договором в рамках ОДКБ, не имеет права направлять миротворцев в зону конфликта. Наши миротворческие силы никогда не участвовали в боевых действиях и выполняли только гуманитарные действия. Сейчас проводится эвакуация казахстанцев из Украины. Вероятно, конфликт, который происходит в Украине, приведет к экономическим последствиям для многих стран. В этой ситуации мы надеемся на положительный мирный исход и скорейшее урегулирование конфликта. Мы приверженцы мира», - добавил Жиембет Жумагул.



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#Россия   #Украина   #Общество   #Политика  
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Автор:

Серик Сабеков

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