Руководитель «Балхаш су» освобожден от должности после аварии на водопроводе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель «Балхаш су» освобожден от занимаемой должности после аварии на водопроводе, из-за которой жители города на несколько дней остались без воды. Об этом сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Руководитель освобожден от должности на сегодня. Сейчас подбирают нового руководителя», - сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По словам главы региона, в «Балхаш су» имеются проблемы, которые уже давно требуют решения. Сейчас решается вопрос закупа необходимого оборудования для стабильной работы водопровода, а также ревизии самого водопровода длиной в 22 км.

«И, в первую очередь, до конца года мы должны обеспечить стабильность работы водопровода. Второй момент – это строительство резервного водовода. Для такого города необходим резервный водовод. Сейчас акимат города приступил к разработке проектно-сметной документации. Этот вопрос у меня на личном контроле», - заверил аким области.

Напомним, крупная авария на магистральном водопроводе в районе насосной станции Балхаша произошла 4 апреля. 7 апреля Ермаганбет Булекпаев дал поручения рассмотреть соответствие занимаемой должности руководителя «Балхаш су». Глава региона в связи с аварией, оставившей жителей Балхаша на несколько суток без воды, поручил провести служебное расследование. Он потребовал выяснить причины случившегося и принять все необходимые меры, чтобы подобное не повторилось.