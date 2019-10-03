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Руководитель Атырауского перинатального центра подозревается в коррупции

3 Октября 2019 14:14
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Руководитель Атырауского перинатального центра подозревается в коррупции

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

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«Он подозревается в даче взятки в сумме 300 тыс. тенге руководству РГКП «Институт судебно-медицинской экспертизы по Атырауской области» за выдачу положительного заключения экспертизы по факту смерти роженицы. Проверяется причастность указанного должностного лица к неоднократному получению взяток за создание комфортных условий для рожениц. Кроме того, проводится расследование по подозрению данного руководителя в злоупотреблении должностными полномочиями, использовании спонсорских денежных средств в сумме 1,5 млн. тенге на собственные нужды (отдых за рубежом). Указанные денежные средства подозреваемым были получены от директора частной компании в качестве спонсорской помощи для оплаты направления врачей в зарубежную командировку на повышение квалификации», - сообщили в ведомстве.

По информации Антикоррупционной службы, с санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Атырауская область, Борьба с преступностью, Здравоохранение,
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