Руководитель Атырауского перинатального центра подозревается в коррупции

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

«Он подозревается в даче взятки в сумме 300 тыс. тенге руководству РГКП «Институт судебно-медицинской экспертизы по Атырауской области» за выдачу положительного заключения экспертизы по факту смерти роженицы. Проверяется причастность указанного должностного лица к неоднократному получению взяток за создание комфортных условий для рожениц. Кроме того, проводится расследование по подозрению данного руководителя в злоупотреблении должностными полномочиями, использовании спонсорских денежных средств в сумме 1,5 млн. тенге на собственные нужды (отдых за рубежом). Указанные денежные средства подозреваемым были получены от директора частной компании в качестве спонсорской помощи для оплаты направления врачей в зарубежную командировку на повышение квалификации», - сообщили в ведомстве.

По информации Антикоррупционной службы, с санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.