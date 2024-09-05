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    10:13, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Руководитель аппарата акима осужден за хищение 700 млн тенге в Шымкенте

    наручники, кісен, тюрьма
    Фото: DALL-E

    Вынесен приговор в отношении руководителя аппарата акима Аль-Фарабийского района Шымкента и других лиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

    Межрайонный уголовный суд Шымкента рассмотрел дело о хищении бюджетных средств и уклонении от налогов.

    В 2019 году руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района М. вместе с директором ТОО Б. и учредителем К. завысили сметы на благоустройство дворов (мусорные баки, беседки, игровые комплексы) и похитили около 700 млн тенге.

    К. и Б. также уклонились от уплаты налогов, причинив ущерб государству на 194 млн тенге. Б. подделал банковскую гарантию на 130 млн тенге, чтобы скрыть долг перед налоговой.

    Прокурор просил назначить каждому по 8 лет лишения свободы. Подсудимые вину не признали.

    Суд признал их виновными и назначил по 8 лет тюрьмы, лишив М. права работать на госслужбе. Б. освобожден от ответственности по одному из эпизодов из-за истечения срока давности. Приговор еще не вступил в силу.

    Теги:
    Коррупция Верховный суд Шымкент Акимат
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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