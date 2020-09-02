Руководитель Антикоррупционной службы СКО: перезагрузка госаппарата снизит коррупцию

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области Ернар Баянгазин уверен, что предложенная Президентом РК перезагрузка госаппарата повысит и компетенции чиновников, и снизит коррупционные риски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поддерживает Е.Баянгазин и предложение о повышении заработной платы госслужащих.

«Величина заработной платы государственных служащих напрямую связана с уровнем коррупции. Высокая заработная плата - это забота о населении, гарантия и уверенность в завтрашнем дне. Напротив, низкая заработная плана – одна из основных причин коррупции. Это решение будет способствовать оздоровлению общей обстановки в сфере противодействия коррупции», - полагает руководитель Антикоррупционной службы области.

Что касается механизма государственных закупок, то аналитики департамента в режиме онлайн выявляют коррупционные риски при их проведении.

«Основное преимущество портала «Единое окно закупок» в том, что оно в автоматическом режиме показывает, насколько завышены цены у заказчиков, по сравнению с другими регионами. Берется небольшой «коридор» средних, нормальных цен. В рекомендательных письмах мы отражаем выгрузку из окна, чтобы заказчику было понятно, какая цена наименьшая, а какая завышена», - сказал Е. Баянгазин.

В этом году удалось сэкономить уже свыше 100 млн тенге государственных средств.

«В очередной раз Президент страны в своем Послании уделил внимание общественному контролю. Сегодня это проецируется через работу Общественных Советов, в том числе и в кваизигосударственном секторе. Отныне к этой работе мы будем привлекать представителей гражданского сектора, в том числе и лиц с ограниченными возможностями, в обязательном порядке учитывая их мнение», - добавил Е.Баянгазин.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.