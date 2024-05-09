11:42, 09 Май 2024 | GMT +6
Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы
Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Сегодня Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику великому сыну казахского народа Бауыржану Момышулы и почтил память казахстанских воинов, погибших на фронтах войны.