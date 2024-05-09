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    11:42, 09 Май 2024 | GMT +6

    Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы

    Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы
    Фото: Акорда

    Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Сегодня Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику великому сыну казахского народа Бауыржану Момышулы и почтил память казахстанских воинов, погибших на фронтах войны.

    Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы
    Фото: Акорда
    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Акорда Герои ВОВ День Победы Видео ВОВ Администрация Президента РК 9 Мая
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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