Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сегодня Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику великому сыну казахского народа Бауыржану Момышулы и почтил память казахстанских воинов, погибших на фронтах войны.